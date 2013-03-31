В Ташкенте прошла выставка детей с ограниченными возможностями

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В столичном Экопарке 29-30 марта состоялась благотворительная акция "Студенты детям: творим вместе". Ее организаторами выступили Фонд поддержки социальных инициатив, Академия художеств Узбекистана, Национальный институт художеств и дизайна имени К.Бекзода.

В мероприятии приняли участие студенты НИХД, участники проекта ФОПСИ "Менеджер", дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из пилотных школ по проекту "Инклюзивное образование в Узбекистане", воспитанники домов "Мехрибонлик", специализированных школ города Ташкента, их родители и педагоги, представители ННО и СМИ.

С приветственными словами к участникам обратились председатель АХУ А.Нуриддинов, ректор НИХД Х.Аминов, председатель ФОПСИ Э.Рахманов.

В рамках акции была представлена выставка творческой группы студентов института К.Бекзода "Истиклол Нурлари" ("Лучи независимости"). Экспозиция стала первым отчетом о деятельности данного молодежного клуба.

На мероприятии студенты НИХД и участники проекта Менеджер провели мастер-классы для детей и молодежи по рисованию, художественной лепке, керамике, скульптуре, дизайну одежды, бодиарту и другим направлениям искусства.

Для оценки работ участников было сформировано жюри. Победителям были вручены дипломы, почетные грамоты и памятные подарки. Программа мероприятия включала концерт с участием звезд узбекской эстрады.

По словам организаторов, проведение акции ставит целью интегрировать детей и молодежи с ОВЗ в общество через изобразительное и прикладное искусство, предоставить им возможность проявить свой талант, а также привить любовь к искусству Узбекистана.

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