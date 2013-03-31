Почта Узбекистана рассказала о мерах повышения качества своих услуг

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. ОАО "Узбекистон почтаси" организовало 29 марта пресс-конференцию о мерах по повышению качества оказываемых услуг.

В ней приняли участие руководство и специалисты "Узбекистон почтаси" и АК "Матбуот таркатувчи", а также представители средств массовой информации.

Организаторы пресс-конференции рассказали о мерах по своевременной доставке населению печатных СМИ по сниженным ценам, созданию благоприятных условий для их дальнейшего развития, а также о совершенствовании качества оказываемых услуг.

На мероприятии были обсуждены вопросы организации работ по распространению периодических изданий по подписке и рознице, улучшения качества доставки периодических изданий.

УЗИНФОРМ