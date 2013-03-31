Почта Узбекистана рассказала о мерах повышения качества своих услуг

Почта Узбекистана рассказала о мерах повышения качества своих услуг31.03.2013 18:47
ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. ОАО "Узбекистон почтаси" организовало 29 марта пресс-конференцию о мерах по повышению качества оказываемых услуг.
В ней приняли участие руководство и специалисты "Узбекистон почтаси" и АК "Матбуот таркатувчи", а также представители средств массовой информации.
Организаторы пресс-конференции рассказали о мерах по своевременной доставке населению печатных СМИ по сниженным ценам, созданию благоприятных условий для их дальнейшего развития, а также о совершенствовании качества оказываемых услуг.
На мероприятии были обсуждены вопросы организации работ по распространению периодических изданий по подписке и рознице, улучшения качества доставки периодических изданий.
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