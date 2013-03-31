В Узбекистане обсудили развитие электронных платежей в ЦА

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе (27-28 марта) в Ташкенте состоялась рабочая встреча в рамках совместного проекта ВПС и МФСР "Развитие электронных платежных услуг в Центральной Азии".

В ней приняли участие представители почтовых служб Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана. Собрание вел координатор финансовых услуг ВПС Сергей Нанба.

Участники обсудили первые результаты проекта, уточнили региональный план и бюджет проекта, возможность внедрения в него дополнительной услуги "срочные переводы". В этом контексте экспертом регионального технического центра МБ ВПС представлены новые технические решения IFS и STEFI.

На собрании была представлена экономическая оценка электронных денежных переводов и социальных выплат (тарифы, себестоимость). Участники также согласовали вопросы открытия в рамках проекта новых эксплуатационных коридоров обмена переводами IFS.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Узбекистон почтаси", в рамках мероприятия был организован семинар для обучения персонала "Узбекистон почтаси" и представителей других операторов по информационным технологиям.

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