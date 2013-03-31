"Художницы" завершили спор в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Намангане закончился молодежный чемпионат по художественной гимнастике. Медали разыгрывались в отдельных видах и в многоборье у девушек, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта.

В этой категории призовые места разделили спортсменки из Ташкента и Самарканда. А чемпионкой стала столичная гимнастка Севара Аминова с суммой многоборья 61,3 балла. Отметим, что наманганские девушки выступили не очень удачно – лучшая из трех представительниц хозяев ковра Диерабону Махмуджанова заняла лишь 25-е место с суммой баллов 32,1.

В отдельных видах многоборья по программе кандидатов в мастера спорта победили Самира Аминова (Ташкент), лучше всех исполнившая упражнения с обручем и лентой, Зульфия Юлдашева (мяч) и Камила Саидханова (булавы). Они также представляли столицу Узбекистана.

А у мастеров два "золота" уехали вместе с Мафтуной Шамсиевой, победившей в упражнениях с обручем и лентой, а два – в Ташкент. Роза Муминова стала лучшей в упражнении с мячом, а Настя Сердюкова – в упражнении с булавами.

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