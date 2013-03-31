Индийская медицина презентована в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В течение двух дней в Намангане гостила группа врачей ведущей медицинской группы "Apollo Hospitals" из Индии при поддержке местного филиала ташкентского медицинского центра UMT (Universal Medical Treatment), маркетингового партнера в Узбекистане. Они представили вчера местным светилам медицины широкие возможности современной медицины, а также провели консультации для пациентов местных клиник.

Нынешний визит индийских врачей с ознакомительной и благотворительной миссией в Наманган – первый за последние годы. По мнению ведущих медицинских специалистов, Ферганская долина...

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