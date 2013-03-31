Индийская медицина презентована в Намангане

Индийская медицина презентована в Намангане31.03.2013 19:58
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В течение двух дней в Намангане гостила группа врачей ведущей медицинской группы "Apollo Hospitals" из Индии при поддержке местного филиала ташкентского медицинского центра UMT (Universal Medical Treatment), маркетингового партнера в Узбекистане. Они представили вчера местным светилам медицины широкие возможности современной медицины, а также провели консультации для пациентов местных клиник.
Нынешний визит индийских врачей с ознакомительной и благотворительной миссией в Наманган – первый за последние годы. По мнению ведущих медицинских специалистов, Ферганская долина...
УЗИНФОРМ
Если Вы не являетесь нашим подписчиком, то для получения полного доступа к материалу, пожалуйста, зарегистрируйтесь
на сайте и оплатите месячную подписку на новости ИП «УЗИНФОРМ».
Получить доступ к полному тексту этой новости, отправив SMS на короткий номер