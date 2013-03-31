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Тимур Исмаилов стал победителем международного турнира в Намангане
31.03.2013 22:18

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера на кортах комплекса "Дустлик" в Намангане завершился двумя финалами в одиночном разряде традиционный международный турнир среди юношей и девушек. Его победителями стали россиянка Даша Лодикова и узбекистанец Тимур Исмаилов.

Оба матча протекали как и положено решающим поединкам в упорной борьбе, обе пары финалистов не уложились в два сета. Таким образом, выявление победителей заняло больше трех часов.

Тимур продолжил свою дуэль с россиянином Андреем Рублевым. Тезка и однофамилец великого русского художника явно был намерен увезти из Намангана оба главных трофея – накануне он вместе украинцем Александром Лебединым уже победил Тимура и Павла Цоя в парном разряде. Первый сет "Рубль", как прозвали россиянина участники турнира, провел очень уверенно и победил со счетом 6:2. Судя по всему, Тимур не сразу вошел в игру.

 

Зато второй сет он начал куда веселее, поведя с брейком – 2:0. впрочем, и Андрей не собирался так просто отдавать победу и выровнял ситуацию, сделав обратный брейк. Сильными ударами по линии он буквально замучил Тимура. Но и ошибок россиянин допускал немало, чем воспользовался наш теннисист и дожал соперника в концовке сета – 6:4.

 

Очень напряженным был решающий сет. Андрей все время вел по геймам и был очень близок успеху. Дважды у него были матч-болы, но оба раза Тимур отличными подачами их отыгрывал. Пройдя таким образом буквально по краю пропасти, узбекистанец "дожил" до тай-брейка, где проявил незаурядное хладнокровие. В итоге – трудная победа.

 

А чуть раньше закончили свои разборки девушки. Как ни старалась Ася Даир из Казахстана, все же Даша Лодикова была сильнее. Проиграв на тай-брейке первый сет, россиянка уверенно взяла два следующих – 6:2, 6:0.

"Было тяжело, потому что я мало ела, из-за чего почти обессилела. К тому же я просто очень устала. но есть какие-то моральные силы, которые мне помогли. И большое спасибо моему тренеру по физподготовке, который мне помог сохранить силы", – сказала после финала Даша Лодикова.

УЗИНФОРМ

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