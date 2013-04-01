"Женщина – хранительница семейного очага"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 30 марта в педагогическом колледже Кувинского района Ферганской области прошел семинар-тренинг, организованный районным Комитетом женщин.

В нем приняли участие представители районного Комитета женщин, ННО, специалисты Фонда "Махалля", советники сходов граждан района, жители махаллей и другие.

В процессе семинара советники аксакалов органов самоуправления граждан смогли повысить свои знания и навыки по урегулированию семейных конфликтов, предоставлению юридической информации по защите прав женщин, а также усилению сотрудничества с Комитетом женщин.

Организаторы мероприятия рассказали о современных причинах и источниках семейных конфликтов, способах их решения и локализации. Отмечены пути пресечения насилия над женщинами в семьях в случае обнаружения подобных фактов сотрудниками сходов граждан.

В заключение семинара его участникам розданы брошюры по решению семейных проблем.

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