Молодежный фестиваль продолжается

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта по инициативе Самаркандского областного Кенгаша ОДМ "Камолот" в специализированном профессиональном колледже для лиц с ограниченными возможностями Самаркандского района состоялось мероприятие в рамках молодежного фестиваля, проходящего под девизом "Мы - дети Президента, достойные наших предков".

В праздничном мероприятии приняли участие сотрудники областного хокимията, деятели искусства и поэты, а также представители широкой общественности.

Выступившие на мероприятии отметили уделяемое внимание правительством страны воспитанию подрастающего поколения, пожелали молодежи, чтобы они использовали все свои возможности ради развития и процветания Родины.

На мероприятии состоялась концертная программа с участием знаменитых певцов и музыкантов области. Талантливые студенты колледжа тоже продемонстрировали своим гостям подготовленное ими праздничное сценическое выступление.

В заключение мероприятия активные студенты колледжа были награждены ценными подарками от имени хокимията области и ОДМ "Камолот".

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