Сборная Узбекистана - в полном составе, а австралийцы задерживаются

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Вчера наконец наша команда, выступающая на Кубке Дэвиса по теннису, собралась в полном составе. К приехавшим ранее в Наманган Фарруху Дустову и Сарвару Икрамову присоединились Тимур Исмаилов, ставший здесь же победителем международного юношеского юношеского турнира, и Денис Истомин. А вот их соперники не торопятся.

По словам представителей Федерации тенниса Узбекистана, делегация Австралии прибудет в Наманган во вторник в середине дня. Последние тренировки теннисисты из страны кенгуру проводили в Мюнхене, откуда они прямым чартерным рейсом они прилетят в город цветов.

В этой связи в официальной пресс-конференции будет участвовать только сборная Узбекистана.

Напомним, что матч за попадание в плей-офф Мировой группы сборные Австралии и Узбекистана проведут в крытом спорткомплексе "Пахлавон", где уложен грунтовый корт, с 5 по 7 апреля.

Единственный матч между этими командами состоялся в 1998 году и закончился убедительной победой Австралии – 5:0.

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