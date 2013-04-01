



Узбекистан и КСА обсудили сроки проведения консультаций



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Актуальные вопросы узбекско-саудовских отношений обсуждены с Послом Саудовской Аравии Абдурахмоном бин Абдуллой аш-Шайе, который 1 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны рассмотрели актуальные аспекты двустороннего диалога в различных сферах, ход реализации совместных проектов в области экономики, науки, образования, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. На встрече состоялся обмен мнениями по графику проведения очередных заседаний двусторонних институтов сотрудничества, в том числе консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и КСА. Напомним, последний раунд узбекско-саудовских политических консультаций прошел 15 июля 2012 года в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи