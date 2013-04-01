



Узбекистан и Кувейт обсудили привлечение инвестиций



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Узбекистана 1 апреля был принят Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Халаф Миджбал Бу Дхаир. На встрече состоялся обмен мнениями по узбекско-кувейтской повестке дня. Стороны уделили приоритетное внимание вопросам расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. В частности, обсуждены перспективы реализации совместных проектов в специальных экономических зонах Навои, Ангрен и Джизак, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. По данным МВЭСИТ Узбекистана, в 2010 году узбекско-кувейтский товарооборот двух стран превысил 128 тысяч долларов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи