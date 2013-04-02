Бухара готовится к Универсиаде

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Порядка 24 миллиардов сумов освоено в ходе осуществления строительно-восстановительных работ по подготовке к "Универсиаде-2013" в Бухаре.

С ноября прошлого года работы ведутся на 20 объектах. На сегодняшний день они выполнены на 78,7 процента.

За ходом подготовки к Универсиаде следит рабочая группа и постоянная Комиссия областного Кенгаша по вопросам промышленности, транспорта, строительства, коммунального хозяйства, связи и услуг.

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