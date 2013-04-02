В Навои прошла акция "Мы - одна команда, мы - одна семья!"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля в городе Навои прошла ежегодная республиканская акция "Мы - одна команда, мы - одна семья!", один из самых масштабных проектов Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и Центра молодежных инициатив "Келажак овози".

В рамках программы акции, в Центре молодежи города Навои и в зданиях Навоийского государственного педагогического и горного институтов, 2-го академического лицея, колледжа информатики и электронной промышленности прошли интерактивные презентации деятельности и проектов Фонда Форума, направлений Центра молодежных инициатив, республиканского конкурса одаренной молодежи "Келажак овози". Также навоийские ребята приняли участие в показательных играх дискуссионного клуба "Дилемма", ярмарке вакансий рабочих мест, кастинге для молодых тележурналистов и различных семинарах-тренингах. Новшеством акции стали отборочные туры симуляционных игр по Asia Cyber Games для чемпионата Узбекистана по компьютерным играм, признанными в мире как отдельное направление спорта "сybersport".

В рамках "Мы - одна команда, мы - одна семья!" на стадионе молодежного спортивного комплекса прошел региональный благотворительный Форум-марафон "Во имя жизни!" и футбольный матч с участием звезд узбекской эстрады и кино. Акция завершилась ярким гала-концертом. Как известно, все поступившие от данной акции средства будут направлены на лечение женщин с заболеваниями рака молочной железы.

Данная акция не только ближе познакомила навоийскую молодежь с деятельностью Фонда Форума и Центра молодежных инициатив, но и объединила инициативных юношей и девушек в большую семью под названием "Келажак овози".

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