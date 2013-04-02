Посвящено предупреждению туберкулеза

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае Ферганской области 1 апреля прошло мероприятие, нацеленное на повышение эффективности борьбу с туберкулезом, организаторами которого выступили отдел фтизиатрии областного управления здравоохранения и районное медицинское объединение.

В нем приняли участие врачи отделений фтизиатрии и пульмонологии областных поликлиник, районного медицинского объединения, младший медицинский персонал, студенты колледжей, их преподаватели, а также местные жители.

Выступившие на мероприятии врачи отметили, что сегодня в Ферганской области, как и во всей стране, осуществляется значительная работа в направлении предотвращения туберкулезных заболеваний. Главной законодательной основой в этой сфере выступает Закон Республики Узбекистан "О защите населения от туберкулеза", а стратегия DOTS служит совершенствованию практических навыков предупреждения и лечения туберкулеза.

В процессе мероприятия до его участников доведены сведения о существующих госпрограммах по дополнительным мерам, направленным на снижение заболеваемости туберкулеза в стране на последующие годы, а также о комплексных мерах по совершенствованию сотрудничества медперсонала с квалифицированными иностранными специалистами.

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