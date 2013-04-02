



"Залоговый реестр – фактор повышения благоустройства и развития малого бизнеса"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 2 апреля в городе Фергане состоялся семинар, организованный управлением Торгово-промышленной палаты, при поддержке Центрального банка Узбекистана и политических партий. Цель семинара заключалась в обсуждении и разработке предложений к законопроекту "О залоговом реестре". В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены политических партий, представители районных и городских Кенгашей партий, руководители депутатских групп, депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители областного управления ТПП, управления Центрального банка и другие. Докладчики подробно разъяснили суть и значение законопроекта "О залоговом реестре". Отметили, что принятие данного законопроекта будет способствовать развитию второго сектора, разъяснили позитивные стороны указанного проекта. Далее участники мероприятия выразили свои позиции и мнения касательно законопроекта. В частности, было отмечено, что законопроект предусматривает право пользования земельным участком как залогом для получения кредита. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи