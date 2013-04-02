Самаркандские каратисты признаны лучшими

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля в городе Самарканде завершился региональный турнир по карате, организованный по инициативе городского отдела по делам культуры и спорта, областной федерации Фудокан карате, при содействии городского филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана и городского Кенгаша ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие спортсмены из города Самарканда, Джизакской, Хорезмской, Навоийской и Кашкадарьинской областей.

На татами были определены победители по 7 возрастным категориям, а также команды-победители в общекомандном зачете. Члены жюри оценили достойно и мастеров, владеющих различными катами восточного единоборства.

По результатам турнира в общекомандном зачете победила команда Самаркандской области. Второе место заняли спортсмены из Джизакской области, а третье место было присуждено гостям из Хорезмской области.

Победителям и призерам были вручены верительные грамоты и памятные подарки.

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