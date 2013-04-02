Итоги областного этапа соревнований

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля в колледже агропредпринимательства и сервиса Ургутского района Самаркандской области состоялся областной этап военно-патриотических соревнований "Молодые пограничники", которые организованы областным Кенгашем ОДМ "Камолот", областным отделом фонда "Махалля", при поддержке управления среднеспециального профессионального образования.

В нем приняли участие члены секций "Молодые пограничники", функционирующих во всех образовательных учреждениях системы среднеспециального профессионального образования области, которые победили в городских и районных этапах состязаний.

В соревнованиях из Ургутского района приняли участие 5 колледжей, а из Булунгурского района – 2. Участники состязаний сравнили свои возможности в строевой подготовке, строевом смотре, исполнении строевых песен, выставке военных альбомов, вымпелов и стенгазет, социально-экономической и правовой подготовке, а также в проявлении знаний по пограничному законодательству. Особый интерес у жюри вызвали состязания по подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата.

По итогам соревнований победителем объявлена команда Ургутского колледжа агропредпринимательства и сервиса, члены которой примут участие в республиканском этапе состязаний.

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