В РЦНК открылась выставка ко Дню юмора

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Выставка карикатур "Улыбнемся вместе", посвященная Международному дню юмора, открылась 1 апреля в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. Ее организаторами выступили Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан и Академия художеств Узбекистана.

Мероприятие посетили профессиональные художники, любители юмористического жанра, слушатели курсов при РЦНК. На выставку были приглашены ведущие мастера карикатуры, призеры международных конкурсов Радик Азизов, Николай Попов, Вячеслав Муромцев, Алексей Гвардин, Николай Свиреденко.

С приветственными словами к присутствующим обратились глава Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер и председатель секции графики Академии художеств Узбекистана Радик Азизов.

Программа вечера включала музыкальную часть, в ходе которой известный столичный бард Николай Свиреденко исполнил под гитару шуточные песни.

В конце мероприятия художникам были вручены дипломы и памятные подарки от имени Представительства Россотрудничества в Республике.

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