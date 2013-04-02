В Ташкенте пройдет заседание СМИД СНГ

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля в столице Узбекистана пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. В нем примут участие главы внешнеполитических ведомств 11 государств-участников СНГ.

Участники встречи обсудят широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в сфере международной политики. Планируется рассмотреть ряд проектов документов, нацеленных на углубление межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере, в области обеспечения безопасности и на других направлениях взаимодействия.

По данным пресс-службы Исполкома СНГ, предметом обсуждения в частности станут проекты Соглашения государств СНГ о взаимном признании документов о высшем и высшем профессиональном образовании, Плана мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта государств СНГ до 2020 года, Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ от 17 января 1997 года.

Главы МИД Содружества рассмотрят также проекты Концепции сотрудничества государств СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, Соглашения о порядке формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств Содружества.

Предполагается обсудить вопрос объявления 2014 года Годом туризма в СНГ.

На заседании СМИД СНГ будут рассмотрены и другие вопросы.

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