Президент Узбекистана выступил перед депутатами Ташкентской области

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 1 апреля принял участие в работе внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов.

В своем выступлении глава государства отметил, что Ташкентская область отличается плодородием своих земель, богатыми минеральными и достаточными водными ресурсами, восхищает своей неповторимой и живописной природой. "Земледельцы области, выращивая сельскохозяйственную продукцию, вносят большой вклад в обеспечение ею жителей не только области, но и столицы", – сказал Президент.

На долю столичной области приходятся 9,6% ВВП Республики, 12,4% промышленной продукции, 9,4% услуг. Ведущей отраслью экономики региона является промышленность. Здесь действуют крупные производственные предприятия в таких отраслях, как топливно-энергетический комплекс, химическая, нефтехимическая, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции.

В их числе современный завод по производству автомобильных двигателей "GMPT Uzbekistan", являющийся единственным аналогичным в СНГ, крупные промышленные комплексы в городах Чирчик, Алмалык, Бекабад.

Отметив успехи, достигнутые в Ташкентской области во всех сферах, Ислам Каримов также обратил внимание на имеющиеся недостатки, особо остановился на приоритетных задачах.

На сессии был рассмотрен организационный вопрос. Рустам Холматов освобожден от должности хокима Ташкентской области. На этот пост, по представлению Президента, избран Ахмад Тугилович Усманов, до настоящего времени возглавлявший Андижанскую область.

Выступившие на сессии представители общественности отметили, что в речи Президента всесторонне и глубоко проанализированы важнейшие приоритетные направления социально-экономического развития Ташкентской области, конкретно определены предстоящие актуальные задачи. Они также заверили, что жители региона, сделав необходимые выводы из сказанного, будут самоотверженно трудиться для повышения эффективности реформ.

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