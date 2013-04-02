



Президент Узбекистана сменил главу Ташкентской области



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 1 апреля указ, которым освободил Холматова Рустама Курбонназаровича от должности хокима Ташкентской области. Другим указом глава государства назначил на этот пост Усманова Ахмада Тугиловича, освободив его от должности хокима Андижанской области. Как отмечается в документе, решение принято в соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи