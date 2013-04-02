Ислам Каримов поздравил главу Сенегала

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Сенегал Маки Салла, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости.

Напомним, День независимости Республики Сенегал отмечается 4 апреля. В 1960 году в этот день Франция передала Сенегалу полномочия, принадлежавшие ей в рамках Французского Сообщества. 20 августа того же года была провозглашена независимость Сенегала.

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