Общественный транспорт в Ташкенте подорожал на 14%

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Со 2 апреля проезд в городском пассажирском транспорте в Ташкенте подорожал на 14%. Об этом объявила ассоциация "Тошшахартрансхизмат", ссылаясь на увеличение затрат на ГСМ, запасные части и материалы.

Так, со 2 апреля 2013 года стоимость проезда в автобусах городских маршрутов (а также пригородных маршрутов в черте города), трамваях и метрополитене будет стоить 800 сумов (вместо 700). За пределами города стоимость проезда определяется согласно тарификации.

Динамика стоимости городского общественного транспорта в 2011-2013 годах (сумов)

Вид транспорта 01.04.2011 01.04.2012 02.04.2013 Автобусы городских маршрутов, трамваи и метрополитен 600 700 800 Автобусы пригородных маршрутов в черте города 600 700 800

Повысились также цены на месячные проездные карточки (сумов)

Тип Категории транспорта/пассажиров 1.04.2011 1.04.2012 2.04.2013 A Для проезда на автобусах и трамваях 60 000 70 000 80 000 AV Для проезда на одном виде транспорта (автобусах) 48 000 56 000 64 000 O' Для учеников средних школ (лицеев) при наличии справки со школы (лицея) 30 000 35 000 40 000 Т Для студентов колледжей и вузов при наличии студенческого билета 30 000 35 000 40 000 N Для пенсионеров и инвалидов при наличии пенсионного удостоверения 30 000 35 000 40 000

Напомним, последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в столице повышалась с 1 апреля 2012 года и с тех пор составляла 700 сумов.

УЗИНФОРМ