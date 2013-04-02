Общественный транспорт в Ташкенте подорожал на 14%02.04.2013 20:14
ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Со 2 апреля проезд в городском пассажирском транспорте в Ташкенте подорожал на 14%. Об этом объявила ассоциация "Тошшахартрансхизмат", ссылаясь на увеличение затрат на ГСМ, запасные части и материалы.
Так, со 2 апреля 2013 года стоимость проезда в автобусах городских маршрутов (а также пригородных маршрутов в черте города), трамваях и метрополитене будет стоить 800 сумов (вместо 700). За пределами города стоимость проезда определяется согласно тарификации.
Динамика стоимости городского общественного транспорта в 2011-2013 годах (сумов)
|Вид транспорта
|01.04.2011
|01.04.2012
|02.04.2013
|Автобусы городских маршрутов, трамваи и метрополитен
|600
|700
|800
|Автобусы пригородных маршрутов в черте города
|600
|700
|800
Повысились также цены на месячные проездные карточки (сумов)
|Тип
|Категории транспорта/пассажиров
|1.04.2011
|1.04.2012
|2.04.2013
|A
|Для проезда на автобусах и трамваях
|60 000
|70 000
|80 000
|AV
|Для проезда на одном виде транспорта (автобусах)
|48 000
|56 000
|64 000
|O'
|Для учеников средних школ (лицеев) при наличии справки со школы (лицея)
|30 000
|35 000
|40 000
|Т
|Для студентов колледжей и вузов при наличии студенческого билета
|30 000
|35 000
|40 000
|N
|Для пенсионеров и инвалидов при наличии пенсионного удостоверения
|30 000
|35 000
|40 000
Напомним, последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в столице повышалась с 1 апреля 2012 года и с тех пор составляла 700 сумов.
УЗИНФОРМ