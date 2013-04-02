Узбекистан не боится Австралии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Игроки сборной Узбекистана по теннису считают фаворитом предстоящего финала первой группы зоны Азии и Океании сборную Австралии, но горят желанием дать бой именитому сопернику.

Как сказал на сегодняшней пресс-конференции лидер узбекистанской команды Денис Истомин, "нам будет нелегко, но надеемся, что наманганские стены нам помогут". Он также отметил, что фаворитом нужно считать гостей, хотя и подчеркнул, что на грунте они играют несколько хуже, чем на траве или харде.

Это обстоятельство, по словам капитана узбекской дружины Петра Лебедя и стало основанием выбрать именно такое покрытие для проведения матча.

Ребята в один голос говорили, что хотя и волнуются перед столь ответственным матчем, но боязни перед 28-кратным победителем Кубка Дэвиса не испытывают.

Рассказал Петр Лебедь и о подготовке игроков сборной: "Денис Истомин приехал на матч из Америки, Тимур Исмаилов выступал в Намангане на турнире ITF, Сарвар Икрамов тренировался в Казахстане, а Фаррух Дустов – в Италии, где проводил сбор на грунте".

Команда преисполнена, по словам наставника, боевым духом, заряжены на победу, все здоровы и в хорошей форме. "Да, Австралия – это сильный соперник, его нельзя недооценивать, но мы будем биться только за победу", – заключил Петр Лебедь.

Делегации Австралии должна прилететь в Наманган поздним вечером сегодня. Поэтому встреча игроков и капитана сборной этой страны с узбекистанскими журналистами пройдет в четверг, сразу после официальной жеребьевки.

Первая тренировка команды гостей запланирована на среду.

Отметим, что организаторы подготовили для гостей с далекого континента сюрприз: в холле спорткомплекса "Пахлавон" их встретит небольшая выставка узбекских народных промыслов и юноши в национальной одежде.

Напомним, что матч Узбекистан – Австралия пройдет в Намангане с 5 по 7 апреля. Его победитель сыграет в плей-офф за попадание в число 16 лучших сборных мира и продолжить борьбу за Кубок Дэвиса в следующем году.

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