Участие молодежи в решении региональных проблем

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в Центре молодежи города Навои в рамках проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) состоялся семинар на тему "Участие молодежи в решении региональных проблем".

В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ города, лидеры "первичек" детской организации "Камалак" и общественного движения молодежи "Камолот".

Ребята обсудили проблемы Навоийского региона и выдвинули проекты по их решению. Они будут реализованы в сотрудничестве с представителями городской и областной администраций, фондом "Махалля".

На семинаре говорилось о загрязнении окружающей среды, защите прав детей, влиянии компьютерных технологий на здоровье подростков, оказании эффективной помощи людям с ограниченными возможностями и других проблемах.

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