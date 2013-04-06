В Ташкенте проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. С 8 по 13 апреля в столичном дворце спорта "Узбекистан" пройдет 4-й юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем примут участие около 500 атлетов из 70 стран мира по 7 весовым категориям среди юношей и 4 весовым категориям среди девушек.

Сегодня, 6 апреля, в столичной гостинице Узбекистан прошло собрание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, в котором принял участие президент федерации, член Международного олимпийского комитета Томаш Аян.

7 апреля в конференц-зале гостиницы "Интернейшнл Ташкент" пройдет Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики. В тот же день будет организована пресс-конференция, посвященная 4-му чемпионату мира среди юношей.

Честь Узбекистана на турнире будут защищать 8 юношей и 6 девушек.

Состязания среди юношей будут также судить и узбекские опытные арбитры Камил Баязитов и Акрамжон Низаметдинов, а в бригаду судей, которая будет оценивать возможности тяжелоатлеток, вошла представительница Узбекистана Зухра Абдуллаева.

Помимо определения сильнейших тяжелоатлетов мира, на чемпионате будут разыгрываться путевки на участие во 2-й юношеской Олимпиаде 2014 года в городе Нанкине (КНР). По этой причине, участие на данном чемпионате мира очень важно для многих молодых тяжелоатлетов.

Напомним, чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходит с 2009 года. На первом турнире, который проходил в Таиланде, узбекский тяжелоатлет Мухаммад Бегалиев завоевал серебряную медаль. В 2012 году в Словении спортсмен из Узбекистана Рузимурод Асланов завоевал бронзовую медаль.

Решение о том, что юношеский чемпионат мира пройдет в Ташкенте, было принято в 2011 году во Франции на Конгрессе Международной федерации тяжелой атлетики. Кроме Узбекистана, заявку на принятие чемпионата мира подавали Россия, Польша и Таиланд.

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