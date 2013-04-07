В Ташкенте пройдет выставка банковских услуг

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. В столичном выставочном комплексе "Кургазма савдо маркази" 10-11 апреля пройдет 6-я ежегодная национальная выставка банковских услуг, технологий и оборудования "BankExpo-2013".

Она нацелена на осведомление общественности о достижениях и перспективах развития банковского сектора Республики, демонстрацию новых технологий и продуктов.

На экспозиции будут представлены стенды всех коммерческих банков Узбекистана, лизинговых и страховых компаний, а также местных и зарубежных IT-компаний.

В работе выставки также примут участие представители ГНК, ТПП, Ассоциации "Хунарманд", движения "Камолот", Фонда поддержки социальных инициатив, Форума социально ответственных граждан, ЦМИ "Келажак овози" и ряда других организаций, активно сотрудничающих с банковской системой в вопросах поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей.

Программой выставки предусмотрена организация "круглых столов", семинаров, презентаций, встреч и мастер-классов.

В рамках мероприятия коммерческие банки вручат сертификаты на право получения льготного кредита субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, производственным микрофирмам, дехканским и фермерским хозяйствам, а также начинающим предпринимателям, находящимся в отдаленных и густонаселенных районах, которые победили в конкурсе проектов по обеспечению занятости населения.

Организатором выставки "BankExpo-2013" выступает Центральный банк Республики Узбекистан в партнерстве с парламентскими комитетами по вопросам экономических реформ и бюджета, по вопросам информационно-коммуникационных технологий, Ассоциацией предприятий и организаций информационных технологий, а также Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

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