В Бухаре прошла масштабная акция "Мы - одна команда, мы - одна семья"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Республиканская молодежная акция "Мы - одна команда, мы одна семья" дошла до Бухары.

Вчера актовый зал Бухарского колледжа искусств еле вместил всех желающих, ведь трудоустройство всегда являлось актуальной темой. Именно здесь молодежь приняла участие в тренинге по культуре трудоустройства, организованном активистами ЦМИ.

Центр по содействию трудоустройству молодежи при ЦМИ "Келажак овози" был открыт в марте 2008 года, как логическое продолжение Программы поддержки победителей молодежных проектов Фонда Форума. ЦСТМ помогает молодежи сориентироваться в профессии, проводит обучение и консультации. Например, как стоит себя вести на первой встрече с работодателем, то есть на собеседовании. Кроме того, ЦСТМ совместно с партнерами часто организовывает ярмарки вакансий.

Одним из ярких событий дня стал еще один тренинг, который совместил в себе и показательную игру дискуссионного клуба "Дилемма". "Технологический прогресс" - тема, которая не оставила равнодушным никого из более 90 присутствующих. Интерес к дебатам у молодых людей волонтеры развивали на этом примере.

Одной из составляющих этого дня стал и благотворительный Форум-марафон "Во имя жизни". Тысячи его участников совершили забег на 1 километр, чтобы привлечь внимание общественности к одной из острых проблем современности – раку молочной железы.

Впервые форум-марафон "Во имя жизни!" стартовал в 2010 году по инициативе Фонда Форума и при поддержке РОО "Женское собрание" и Национальной ассоциации по РМЖ. За 3 года в нем приняло участие более ста тысяч человек. В нем принимают участие и звезды узбекской эстрады. Средства, собранные с марафона, будут направлены на проведение бесплатной диагностики для женщин во всех регионах Узбекистана и на покупку необходимых медикаментов для лечения РМЖ. Ну, и кроме того, это просто веселое времяпрепровождение, и для здоровья, к тому же, полезное.

В прошлом году Ассоциацией по РМЖ было проведено свыше 9,5 тысяч консультаций для женщин по всей стране. Всего же за 5 лет бесплатную консультацию прошли 27 тысяч женщин. Цель очевидна - выявление на ранней стадии рака молочной железы.

Многочисленная молодежь приняла участие и в других проектах акции - презентации школы IT-технологий, тренингах по телевизионной и Интернет-журналистике, отборочных турах школы молодых предпринимателей и по кибер-играм. Победителем последнего стал Жафар Раджабов. Ему и добежавшему во время марафона первым до финиша Шамшоду Батирову вручили призы.

Молодежная акция "Мы - одна команда, мы - одна семья" завершилась футбольным матчем между звездами узбекской эстрады и активистами "Келажак овози". Стадион "Бухоро", к слову, главная арена предстоящей майской Универсиады, вмещающий 30 тысяч человек, практически был полон до отказа как свидетельство ежегодно возрастающей популярности проекта.

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