В целях воспитания всесторонне развитого, здорового поколения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Постановлением Президента Республики Узбекистан № 1939 от 15 марта утверждена Адресная программа строительства и реконструкции объектов детского спорта, финансируемых за счет средств Фонда развития детского спорта на 2013 год, объявленный Годом благополучия и процветания.

В соответствии с программой в Навоийской области в текущем году предусмотрено строительство детского спорткомплекса при ДЮСШ № 13 в Нуратинском районе, строительство спортивных залов в общеобразовательных школах № 5 Тамдынского, № 6 Нуратинского, № 46 Хатырчинского и № 18 Учкудукского районов. Запланирована реконструкция ДЮСШ № 10 Хатырчинского и № 16 Карманинского районов. Всего на строительство объектов детского спорта в регионе предусмотрено затратить за счет средств Фонда около 6 миллиардов сумов.

Программой строительства и реконструкции детских школ музыки и искусств к новому учебному году предусмотрено завершение строительства новых зданий в городе Зарафшане и Кызылтепинском районе. Полная реконструкция намечена в школе музыки и искусств № 10 Учкудукского района. На эти цели выделено около 5 миллиардов сумов.

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