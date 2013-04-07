Завоевали путевки на чемпионат Азии

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Согласно плану мероприятий Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана 5 апреля во дворце спорта города Навои прошел чемпионат Республики по национальному курашу среди молодежи 1994-1995 годов рождения.

На чемпионате в 15 весовых категориях состязались 650 спортсменов со всех областей страны. В ходе схваток среди юношей не было равных курашистам из Самарканда Жамшиду Пулотову, Асадбеку Хайруллаеву, Мадамину Шамсиддинову и Жахонгиру Нарзикулзода. Среди девушек в своих весовых категориях сильнейшими были курашистки из Хорезма Дилноза Султонова, Зарифа Султонова, Рахима Йулдошева.

Из команды хозяев чемпионата в своих весовых категориях завоевали: Умида Саидова - первое место, Достон Халилов, Дилдора Рустамова и Асалой Тотлиева - третьи места.



Победители награждены медалями, дипломами и ценными подарками. Также спортсмены, поднявшиеся на высшую ступеньку пьедестала, завоевали путевки на участие в чемпионате Азии по борьбе кураш.

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