Кубок Дэвиса: Против лома нет приема

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Несколько часов назад Бернард Томич оформил победу сборной Австралии над Узбекистаном в матче Кубка Дэвиса – 3:1. Он проходил в наманганском спорткомплексе "Пахлавон".

Вышедший в сегодняшней встрече на корт Денис Истомин против первого номера австралийцев выглядел не совсем в своей тарелке. Несмотря на понятную усталость после двух подряд напряженных и затяжных матчей Денис боролся до конца против очень сильного соперника.

Он победил в первом сете, сделав брейк в девятом гейме и упустив такие шансы в двух предыдущих подачах Томича. Счет сета – 6:4.

Однако затем австралиец сменил темп игры и два следующих сета остались за ним с одинаковым счетом 6:2.

Четвертый сет этого матча оказался последним. Денис временами показывал свой класс, но в целом ощущалось превосходство оппонента. Да Томич был просто свежее. Что и сказалось – 6:3.

По правилам Кубка Дэвиса, если счет в матче становится 3:1 и первая встреча воскресенья играется больше чем в три сета, то заключительный поединок не проводится. Таким образом итоговый счет матча Узбекистан – Австралия – 3:1. Это первое за 7 матчей поражение Узбекистана в Намангане.

А сборная Австралии продолжит борьбу за попадание в плей-офф Мировой группы.

Мнение капитанов команд о завершившемся противостоянии.

Патрик Рафтер: "Игра была очень сложная. То, что Денис Истомин - сильный игрок, оправдалось. Думаю, что на исходе сегодняшней встречи сказалось, что Денис был вымотан за два предыдущих дня. Но все же у Узбекистана и Австралии были равные шансы. У вас очень сильная команда".

Петр Лебедь: "Томи сыграл сегодня очень хорошо. Проиграв первый сет, он сменил ритм, на давал втягивать себя в затяжные розыгрыши, в чем силен Денис, хорошо подавал. Денис боролся до конца, но сказалась все же усталость. Вчера он сыграл в паре 30 геймов. Поздравляю Австралию с победой".

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