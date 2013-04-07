В Узбекистане пройдет Неделя изобразительного искусства

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в столичном Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана стартует Неделя изобразительного искусства Узбекистана, которая будет посвящаться Году благополучия и процветания.

Неделя откроется не только в столице, но и во всех областях Республики, в том числе и в Каракалпакстане.

Будут представлены работы ведущих узбекских мастеров- живописцев, начинающих художников и работы детей из специализированных учебных заведений.

Неделя изобразительного искусства продлится до 26 апреля.

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