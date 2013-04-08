Узбекистан посетил глава Россотрудничества Константин Косачев

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5-6 апреля Узбекистан с рабочим визитом посетил специальный представитель Президента РФ по связям с государствами-участниками СНГ, руководитель Россотрудничества Константин Косачев.

5 апреля он встретился с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Баходиром Ходиевым. Стороны обсудили меры по поддержке русского языка в Республике, вопросы получения высшего и среднего специального образования в России и Узбекистане, перспективы развития дистанционного обучения, а также программы молодежных студенческих обменов.

Принимавший участие в беседе глава Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер высказал предложения по совершенствованию системы подготовки и приема абитуриентов на бюджетную форму обучения в вузы России. Б.Ходиев со своей стороны предложил отслеживать ход обучения и дальнейшую судьбу студентов из Узбекистана с целью возможной их поддержки в трудоустройстве. В заключение стороны договорились о более тесном и плодотворном сотрудничестве, а также о развитии прямых контактов и партнерских отношений.

6 апреля К.Косачев посетил Российский центр науки и культуры в Ташкенте и провел рабочую встречу с коллективом представительства. Вниманию главы Россотрудничества была представлена видео-презентация о деятельности РЦНК. Перед зданием Центра прошла символическая посадка "дерева знаний".

Далее руководитель Россотрудничества провел здесь пресс-конференцию ведущим СМИ Узбекистана и России. Он ответил на вопросы журналистов, рассказал о российской Госпрограмме "Внешнеполитическая деятельность", планах по увеличению квот для поступающих в вузы России на бюджетной основе, развитии отношений двух стран в области культуры и других вопросах.

В тот же день К.Косачев принял участие в работе Форума "Русская православная Церковь и соотечественники: духовные и культурные традиции".

Напомним, целью визита руководителя Россотрудничества Константина Косачева в Узбекистан стало участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло 5 апреля в городе Ташкенте.

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