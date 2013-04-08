В Ташкенте пройдет Неделя здравоохранения Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10-12 апреля в столичном "Узэкспоцентре" пройдёт 18-я международная ярмарка здравоохранения TIHE 2013 – крупнейший ежегодный смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения в Узбекистане. В ней традиционно принимают участие мировые лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний человека.

Экспозиция TIHE 2013 объединяет три специализированные выставки "Здравоохранение/Techpharm", "AptekaExpo", "Stomatology Uzbekistan" и проходит под общим названием "Неделя здравоохранения Узбекистана".

"AptekaExpo" – специализированная центральноазиатская выставка, посвященная развитию фармацевтической промышленности. Данный сектор является информационной площадкой для встречи производителей фармацевтической продукции и производителей, поставщиков технологий и оборудования, ингредиентов, упаковочных технологий для фармацевтической промышленности.

Выставка "Stomatology Uzbekistan" является единственной специализированной выставкой в Узбекистане и платформой для обмена опытом и сотрудничества экспертов в области стоматологи. Благодаря выставке специалисты этой сферы имеют возможность получить достоверную информацию о производителях и последних технологиях в стоматологии. В программу выставки включена 9-я республиканская международная конференция, которая станет значимым и широким событием в жизни стоматологической общественности Узбекистана.

В 2012 году на международной выставке здравоохранения было зафиксировано более 7000 посетителей. Было представлено более 200 экспонатов из 26 стран мира – Австралия, Республика Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Иордания, Италия, Казахстан, Китай, Молдова, Франция, Финляндия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Россия, Словакия, США, Турция, Узбекистан, Украина, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония.

Официальную поддержку мероприятиям недели здравоохранения оказывают Министерство здравоохранения, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, АК "Узтибтехника", Ассоциация стоматологов, ГАК "Узфармсаноат", хокимият города Ташкента и Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ