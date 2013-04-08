В Ташкенте начался тренинг по повышению уровня грамотности женщин-фермеров и предпринимателей

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в Ташкенте в гостинице "Равшан" стартовал тренинг для тренеров (ТОТ), участниками которого стали женщины-фермеры и предприниматели из всех регионов Узбекистана.

Организаторами четырехдневного семинара выступили Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ) совместно с Германским сообществом по международному сотрудничеству (GIZ), Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, Государственным налоговым комитетом, Центральным банком и коммерческими банками Республики.

По словам организаторов, целью мероприятия является подготовка тренеров для проведения каскадных семинаров-тренингов во всех регионах с охватом более 5 тысяч женщин-фермеров и предпринимателей. Это, в свою очередь, повысит уровень финансового образования и позволит им приобрести навыки ведения бизнеса.

Обучение проводится в рамках проекта "Поддержка женщин-предпринимателей", реализуемого ФОПСИ с 2007 года. На сегодняшний день участницами проекта было создано около 3 тысяч рабочих мест, 1054 женщины-участницы получили льготные микрокредиты и микрозаймы на общую сумму 16,4 млрд. сумов.

Тренинг продлится до 9 апреля.

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