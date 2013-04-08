В Фергане прошел бизнес-форум

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 6 апреля завершился бизнес-форум под названием "Инвестиционный потенциал Ферганской области", организатором которого выступили Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, хокимият области.

В бизнес-форуме приняли участие свыше ста компаний и предприятий из Польши, КНР, Республики Корея, Японии, России и Германии.

Мероприятие открыл хоким Ферганской области Шухрат Ганиев.

В процессе мероприятия его организаторы и участники говорили об осуществляемых в стране работах по развитию экономического и инвестиционного потенциала регионов. Гости форума были проинформированы о благоприятных условиях и возможностях реализации инвестиционных проектов в Ферганской области.

В продолжение бизнес-форума также состоялась промышленная ярмарка, в которой участвовали промышленные предприятия, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства. Они представили стройматериалы, продукцию легкой промышленности, продовольственные и непродовольственные товары.

Участники форума отметили, что мероприятие, несомненно, послужило мостом для обсуждения инвестиционных перспектив, приоритетов экономического сотрудничества, прежде всего, в сферах текстильной промышленности, переработки плодоовощной продукции, выпуска современных стройматериалов, пластиковой продукции, а также комплектующих для автомобилестроительной и электротехнической промышленности.

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