В целях обеспечения занятости выпускников колледжей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в городе Коканде прошло собрание, посвященное вопросам занятости выпускников профессиональных колледжей, организованное по инициативе городского Кенгаша народных депутатов.

В нем приняли участие члены постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития, молодежи и здорового поколения, центра труда и социальной защиты населения, руководители учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций.

Участники мероприятия говорили о практике составления трехсторонних договоров с выпускниками колледжей по обеспечению их работой на областных предприятиях, учреждениях и организациях, о необходимости контроля над открытием для них трудовых книжек.

Также обсуждена проблема увольнения молодых кадров, изучены причины и пути решения существующих в данном направлении проблем.

На собрании были выработаны предложения по повышению эффективности процесса трудоустройства выпускников колледжей.

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