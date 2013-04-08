Выставка талантливой молодежи

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В галерее искусств "Чорсу" города Самарканда 6 апреля прошла передвижная выставка под названием "Биз буюк юрт фарзандларимиз" ("Мы - дети великой страны").

На выставке, организованной по инициативе Академии художеств Узбекистана, вниманию самаркандцев были представлены красочные картины, графические и сценические изображения, образцы гончарного искусства и других видов народного прикладного искусства, сделанные руками студентов Республиканского колледжа живописи и колледжа дизайна имени А.Хужаева. Выставка была переполнена учащейся молодежью города Самарканда.

По окончании выставки ее организаторский коллектив направился в Джизакскую область.

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