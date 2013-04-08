Благотворительное мероприятие для детей

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 6 апреля состоялось благотворительное мероприятие в рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания", которое было организовано по инициативе местных предпринимателей.

Мероприятие, прошедшее под девизом "Мы - одна семья", было организовано для воспитанников дома милосердия №9 города Самарканда.

Концертные и сценические выступления местных певцов, танцоров и сказочных героев помогли создать торжественную обстановку. Для детишек был накрыт богатый стол со сладостями и угощениями.

Всем юным участникам мероприятия от имени его организаторов были вручены ценные подарки.

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