Новый СВП Янгикурганского района стал образцовым

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. СВП в селе Исковот Янгикурганского района был создан только в минувшем году, но уже сумел добиться немалых успехов. На днях его коллектив стал победителем республиканского этапа конкурса "Образцовый сельский врачебный пункт" и был награжден автомобилем "Дамас". Кроме того, Республиканской ассоциацией медсестер Узбекистана ему был подарен комплект компьютерного оборудования.

Как отмечает заведующая СВП Маликахон Эралиева, это медицинское учреждение теперь оснащено по последнему слову техники. Так, биохимическая лаборатория проводит пять видов анализов, есть физиотерапевтическое оборудование, фитобар, аптека и прочие услуги для пациентов. Коллектив обслуживает около 10 тысяч человек, здесь работают 5 врачей общей практики и 30 медицинских работников.

"Примером для коллег являются Журахон Ибрагимова, Назира Гафурова, Малика Кароматова, Бусора Давлатова и другие", - говорит Маликахон Эралиева.

Обновление позитивным образом, по ее словам, отразилось и на медицинской статистике: не отмечаются случаи материнской и детской смертности, снизилось количество венерических и инфекционных заболеваний, гепатита.

Также совместно с органами самоуправления активно ведется и работа по повышению медицинской культуры в семьях: женщины начали понимать, что интервал между родами должен быть не менее 3 лет, а ранние и близкородственные браки недопустимы. При этом сельчанки проходят периодическое обследование в скрининг-центре.

Благодаря реформам в сфере здравоохранения и созданию первичного звена здравоохранения даже в отдаленных селах появились сельские врачебные пункты, что позволило поднять качество медицинского обслуживания на должный уровень.

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