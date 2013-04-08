Благотворительные акции прошли в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Целую серию благотворительных акций провели в Наманганской области "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" (ФСОГ) и Фонд "Мехр нури". Заключительным аккордом стали тренинги для предпринимателей и граждан, желающих получить консультацию и поддержку со стороны ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" (ФСОГ) и грантополучателей Фонда "Мехр нури", прошедшие в минувшие выходные.

Стартовал благотворительный марафон в Наманганской области 27 марта, когда состоялся "суннат туй" для двух мальчиков из малообеспеченных семей и торжественное открытие нового газопровода в махалле "Еттикон" поселка Сайрам Туракурганского района. Его жители в прошлом году обратились в Наманганский инфоцентр с просьбой оказать помощь в прокладке оставшихся 1,5 км газопровода общей протяженностью 11 км. Обращение поддержал областной Общественный совет. Бюджет проекта составил 360 млн. сумов, из них 310 млн. сумов были собраны самими жителями. Теперь 600 семей обеспечены газом.

Также в рамках благотворительной акции в парке "Камолот" была организована посадка саженцев деревьев, в которой приняли участие члены Республиканского и областного общественных советов, ЦМИ "Келажак овози", сотрудники Инфоцентра и социально активные граждане.

Незадолго до этого Форумом социально-ответственных граждан Узбекистана провел мероприятие по благоустройству и освещению улиц.

Благотворительное мероприятие "Ош" для представителей социально уязвимых слоев населения состоялось в Доме торжеств "Шодиена". Перед собравшимися выступила председатель областного Общественного совета Мавлюда Абдухалимова, а директор Наманганского инфоцентра Гульчирой Ишматова провела презентацию видеоролика о проделанной работе за первый квартал 2013 года.

Четырем предпринимателям – Дильбар Абдуллаевой, Фатиме Хакимовой, Гульчехре Тухтабаевой и Холисхон Холмирзаевой, семья которой, имея четырех детей-инвалидов, хочет организовать семейный бизнес – были вручены сертификаты на получение льготных кредитов.

Спонсорам этого мероприятия и активным участникам акций, посвященных празднику Навруз, были вручены благодарственные сертификаты, а также памятные подарки старейшинам и пакеты с продуктами питания 150 гражданам, нуждающимся в социальной поддержке от ФСОГ и Фонда "Мехр нури".

На "Ош" были приглашены и жители махалли "Чинорош" Носиржон Йулдашев и Мадина Эгамбердиева в семье которых три года назад произошло знаменательное событие – рождение троих мальчиков – Хасана, Хусана и Хусниддина.

Помимо этого в ходе благотворительной акции члены Республиканского общественного совета "Форума социально ответственных граждан Узбекистана" провели тренинги для потенциальных и состоявшихся предпринимателей, целью которых является предоставление полной информации о деятельности ФСОГ, механизме реализации социальных и бизнес-проектов, обучение заполнению заявок и анкет для получения в дальнейшем консультаций по составлению бизнес-планов.

В завершение мероприятия члены Республиканского и областного общественных советов посетили 3 предприятия малого бизнеса и частного предпринимательства, побеседовали с руководителем ООО "Умидли келажак" Мавлюдой Сидиковой, директором частной фирмы "Афро Осие мажмуаси" и частным предпринимателем – цветоводом Одилжоном Мирзаевым.

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