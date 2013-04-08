Шоу от "iLuminate" пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. "iLuminate" – компания развлекательных технологий, объединяющая современные технологии с электрифицированными исполнителями, выступающими в темноте для получения максимального впечатления от шоу – представит свою уникальную программу в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Узбекиатане.

Основное выступление состоится в зимнем зале дворца "Туркистон" 14 апреля. Кроме этого, участники группы выступят с программой, а также в качестве приглашенных судей в составе жюри на конкурсе танцев во Дворце молодежи 12 апреля.

Как отмечается в сообщении пресс-службы диппредставительства США, созданная танцором и программным разработчиком Мирал Котб, "iLuminate" позволяет исполнителям, хореографам, инженерам, техникам, стилистам и художникам создавать умопомрачительные выступления со специальными беспроводными световыми программами. Результат – невиданные световые эффекты в комбинации движений танца, которые уносят зрителей в бодрящее путешествие.

После начала деятельности в 2009 году, патентованные технологии "iLuminate" использовались в выступлениях для таких суперзвезд, как Крис Браун, Кристина Агилера и Блэк Айд Пиз. Коллектив также выступал на популярных телевизионных шоу, включая "В Америке есть таланты" (где прошлым летом занял третье место), "Танцы со звездами" и "Фактор Х", а также представлял свою программу на таких шоу как Американская музыкальная премия, премия MTV за музыкальное видео, а также премии "BET" и "Никелодеон".

В дополнение к публичным выступлениям, группа "iLuminate" проведет мастер-классы/джем-сейшны в Государственном хореографическом училище, эстрадно-цирковом колледже и Танцевальном центре Злотникова. "iLuminate" также выступит в Самарканде.

Это первые гастроли "iLuminate" в Центральной Азии в рамках программы посланников искусства Государственного департамента США. Посланники искусства делятся с мировым сообществом самыми выдающимися примерами искусства США для того, чтобы способствовать межкультурному взаимопониманию и сотрудничеству и демонстрировать общие ценности и стремления.

Американские деятели искусств – в том числе артисты, художники, поэты, драматурги, режиссеры театра и кино, а также многие другие – путешествуют за границу для проведения семинаров, спектаклей и обучения молодых людей. Эти программы стремятся донести американскую культуру до международной общественности, а точнее до людей, которые иначе не имеют возможности встретиться с американскими деятелями искусства и культуры.

Посольство США в Ташкенте в партнерстве с Фондом Форумом культуры и искусства Узбекистана и Танцевальным центром Злотникова впервые представляет программу "iLuminate" в Узбекистане, заключает пресс-служба посольства США.

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