Сладкие подарки для воспитанников детского дома в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В субботу коллектив завода СП "Nestle-Узбекистан" города Намангана провел благотворительную акцию в детском доме № 26 "Мехрибонлик уйи" ("Дом милосердия").

В этот день для 65 воспитанников детского дома в актовом зале дома были накрыты сладостями столы и подготовлена концертная программа.

Открыла мероприятие директор детского дома Насиба Орзикулова, которая поблагодарила руководство и коллектив завода за постоянное внимание к ее воспитанникам. Также она подчеркнула, что подобные акции проводятся не впервые и воспитанники детского дома и его коллектив всегда рады видеть у себя в гостях представителей завода "Nestle".

"Я вижу, что вы все очень рады, так как многие из вас сегодня ради нашего мероприятия пропустили занятия. Я и сам в детстве радовался любой возможности пропустить школу. Но все же, несмотря на это, желаю вам учиться только на отлично, осваивать науки, а затем и выбранную профессию, быть здоровыми и упорно идти к своей мечте. Пусть в вашей жизни будут только теплые и солнечные дни, такие же, как сегодняшний весенний день", – не без юмора выразил свои пожелания директор завода "Nestle" Фирдавс Одилов.

После вкусного застолья ребята смогли поиграть в различные подвижные веселые игры, которые провел для них сотрудник завода Джамшид Каюмов. А сотрудники Абдурахмон Аббасов завода – член музыкальной группы "Аббадия" и Авасхон Эгамбердиев – участник республиканского конкурса песни "Узбекистон ватаним маним" устроили для ребят настоящую дискотеку, исполнив для них различные музыкальные композиции.

Сотрудники завода, посетившие в этот день детский дом, а это в основном молодежь, не просто стояли в стороне и наблюдали за происходящим, но и сами стали активными участниками игр и танцев, различных розыгрышей на определение победителей.

Как сказал директор завода Фирдавс Одилов, "Nestle" уже не первый год общается с детским домом, уже несколько раз проводилась акция "Подари игрушку", когда сотрудники приносили кто из дома, кто новую игрушки и потом все это передавали в детский дом. В этом же году коллектив завода решил не просто преподнести детскому дому подарки, а лично навестить ребят и пообщаться с ними.

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