В Ташкенте отметили Всемирный день охраны здоровья

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в мире, в том числе и в Узбекистане, отмечается Всемирный день охраны здоровья. По этому случаю в минувшую субботу в Ташкенте была проведена акция "Здоровый образ жизни – основа будущего", организованная Экодвижением Узбекистана совместно с ННО медицинского направления "Medical-Express" и представительством компании "Гедеон Рихтер".

Помимо организаторов в акции приняли участие руководство и рабочие фермерского хозяйства "Боғи шамол зие файз", работники Ташкентского областного объединения охотников и рыболовов, журналисты.

В рамках мероприятия были заслушаны доклады по темам "Сотрудничество в деле охраны окружающей среды", "Мы все ответственны за сохранение природных ресурсов", "Развитие социального партнерства между ННО", "Здоровый образ жизни – основа будущего".

Акция предусматривала и практическую часть, в ходе которой была заложена основа сада с посадкой более 350 фруктовых и около 200 декоративных деревьев.

Весной 2012 года Экодвижением в регионах Республики были созданы экосады, общей площадью почти 90 га. На их территории посажены около 31000 саженцев фруктовых и декоративных деревьев. В ближайшие годы эти деревья подарят богатый урожай фруктов и обеспечат население прохладной тенью в летний период.

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