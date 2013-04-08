Депутаты обсудили исполнение закона о третейских судах в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Заседание, посвященное результатам изучения исполнения в городе Ташкенте Закона "О третейских судах", было проведено в минувшую пятницу в Законодательной палате Олий Мажлиса. Его организатором выступил Комитет нижней палаты парламента по законодательству и судебно-правовым вопросам.

В дискуссии приняли участие представители Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации третейских судов Узбекистана и других ответственных министерств и ведомств, СМИ.

Система надежной защиты прав и интересов частных предпринимателей третейскими судами служит важным фактором решения хозяйственных споров, отмечалось на заседании. На основе соглашения оно обеспечивает оперативность и объективность при рассмотрении дел, с сохранением коммерческой тайны.

Дальнейшему расширению возможностей данной системы способствует закон "О третейских судах". В соответствии с ним, если решение третейского суда не исполнено добровольно, оно подлежит принудительному исполнению. Это в свою очередь дает возможность еще более укрепить систему третейского суда, выбрать орган, который разрешит споры субъектов предпринимательства.

Согласно озвученным на заседании данным, в настоящее время Министерством юстиции Узбекистана зарегистрировано более 200 постоянно действующих третейских судов.

Участники дискуссии отметили необходимость дальнейшего совершенствования организационно-правовых аспектов работы по подготовке третейских судей, повышению их квалификации, регистрации постоянно действующих на местах и учета временных третейских судов.

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