Узбекистан переходит на капельное орошение

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В ближайшие 5 лет в Узбекистане планируется внедрить систему капельного орошения на 25 тысячах гектаров сельхозугодий. Такие данные были озвучены на расширенном заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по аграрным и водохозяйственным вопросам 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты, на мероприятии была заслушана информация Министерства сельского и водного хозяйства о проводимой работе по внедрению водосберегающих технологий.

Выступающие отметили, что внедрение капельного орошения в аграрную отрасль Узбекистана, наряду с повышением объемов и качества продукции, способствует также и экономии природных ресурсов и стабилизации экологической ситуации.

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики, в 2012 году капельное орошение было внедрено на 1,4 тысячи гектаров площадей. В 2013-2017 годах этот показатель намечается довести до 25 тысяч га. В новых садах и виноградниках капельное орошение будет внедрено полностью.

На мероприятии были определены задачи по дальнейшему совершенствованию эффективного использования воды в аграрной отрасли.

Напомним, Указом Президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане" (22 октября 2012 года) фермерским хозяйствам, внедрившим технологию капельного орошения, предоставлены большие льготы.

Капельное орошение дает хорошие результаты, особенно в интенсивном садоводстве. Как показывает анализ, данный метод позволяет экономить 65% расходуемой воды в хлопководстве и до 54% в садоводстве и овощеводстве, при этом значительно увеличить урожайность.

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