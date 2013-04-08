Глава МИД Узбекистана принял нового посла Японии

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като. 8 апреля его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов, которому японский посол вручил копию верительных грамот.

На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Было отмечено, что стороны придают важное значение реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Японию в феврале 2011 года.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено перспективным направлениям развития сотрудничества в политической, культурно-гуманитарной и других областях. Рассмотрены предложения по активизации контактов на различных уровнях, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Стороны также обсудили актуальные темы международного и регионального характера, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, с сентября 2010 года дипломатическое представительство Японии в Республике Узбекистан возглавлял Ёсихиса Курода.

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