



В Ташкенте состоялся турнир на "Кубок Паралимпии" по настольному теннису



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Очередной турнир по настольному теннису на "Кубок Паралимпии" прошел 6 апреля в столичном бизнес-центре "Пойтахт" по инициативе Фонда поддержки социальных инициатив (ФОПСИ) и Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана. В соревнованиях приняли участие свыше 70 человек, среди которых были артисты узбекской эстрады, кино и спорта, а также спортсмены-паралимпийцы, успешно выступившие на Лондонских играх 2012 года. Перед началом турнира свое мастерство по настольному теннису продемонстрировали члены юниорской команды спортсменом-дефлимпийцев (слабослышащие дети). Победители состязания награждены памятными подарками. Самый сильнейший спортсмен удостоился "Кубка Паралимпии". По завершении турнира состоялся концерт с участием звезд эстрады. Гости и участники мероприятия также имели возможность отведать национальные узбекские блюда – плов и сумаляк. Основная цель ежегодно проводимого турнира – развитие паралимпийского движения в Узбекистане, привлечение молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в спорт, привлечение внимания широких кругов общественности к развитию паралимпийских видов спорта в Узбекистане, поддержка спортсменов-паралимпийцев, которые примут участие в Зимних Паралимпийских играх в 2014 году в городе Сочи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи