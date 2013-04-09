Бухарские депутаты встретятся на сессии

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Бухарский областной Кенгаш народных депутатов соберется на очередную сессию 26 апреля текущего года. Соответствующее решение принял его председатель, а по совместительству и.о. хокима области М.Эсанов.

На сессии народные избранники проанализируют выполнение в первом квартале работ по адресной программе "Создание в Бухарской области рабочих мест и обеспечение занятости населения в 2013 году".

На рассмотрение сессии внесен также вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой и комплексного развития канализации.

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