



Мемориальный комплекс Б.Накшбанда украсит новый сад



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Новый сад закладывается в эти дни на территории мемориального комплекса Ходжи Бахауддина Накшбанда в Каганском районе Бухарской области. На 4 гектарах площади высажены саженцы новых сортов яблонь "Чемпион", "Голден", "Айдареп", специально доставленные из Сербии. В данный момент прокладывается оросительная система, которая даст возможность полива капельным методом. Первый урожай яблони должны дать уже через 2 года. С каждого гектара планируется получить по 60-80 тонн яблок. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи